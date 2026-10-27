Черновицкая область подверглась атаке БпЛА: есть повреждения энергообъекта

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко, передает RegioNews.

Из-за падения обломков БпЛА был поврежден один из объектов энергетики, что привело к вынужденному отключению электроснабжения.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, в Миргородском районе Полтавской области 26 октября российский беспилотник попал в территорию одного из предприятий.