Фото: ОВА

Вечером 26 октября российские войска совершили атаку на Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции

Об этом сообщает в. и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

В результате атаки ранения получили два человека – 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Напомним, днем 26 октября россияне атаковали беспилотником Павлоград в Днепропетровской области. Погиб один человек, еще семеро пострадали.