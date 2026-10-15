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15 октября 2026, 17:15

В Запорожье мужчина украл почти 690 метров контактной железнодорожной сети

15 октября 2026, 17:15
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Фото из открытых источников
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В Запорожье разоблачили мужчину, который похитил контактную сеть. В общей сложности он смог "вынести" почти 690 метров

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Мужчины прибыли автомобилем в поселок Балабино Запорожского района. Там они срезали и подготовили к вывозу около 230 метров несущего троса и 460 метров контактной проволоки.

Однако реализовать задуманное "бизнесменам" не удалось. Правоохранители задержали 33-летнего вора. Его сообщники скрылись, пока их данные устанавливают.

Напомним, ранее кафиры ударили по Изюму управляемыми авиабомбами. Получили ранения трое местных жителей.

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