В Запорожье мужчина украл почти 690 метров контактной железнодорожной сети
В Запорожье разоблачили мужчину, который похитил контактную сеть. В общей сложности он смог "вынести" почти 690 метров
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Мужчины прибыли автомобилем в поселок Балабино Запорожского района. Там они срезали и подготовили к вывозу около 230 метров несущего троса и 460 метров контактной проволоки.
Однако реализовать задуманное "бизнесменам" не удалось. Правоохранители задержали 33-летнего вора. Его сообщники скрылись, пока их данные устанавливают.
Напомним, ранее кафиры ударили по Изюму управляемыми авиабомбами. Получили ранения трое местных жителей.
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