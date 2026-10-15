Авиаудар по Славянску: двое погибших, спасательные работы завершены
В результате российского авиаудара по Славянску Донецкой области погибли два человека. Повреждены частный и трехэтажный жилые дома, под завалами которых оказались люди
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
При разборе разрушенных конструкций одноэтажного дома спасатели обнаружили фрагменты человеческого тела. Их передали полиции для дальнейшей идентификации.
В поврежденном трехэтажном доме чрезвычайники деблокировали тело погибшей женщины 1973 года рождения.
Аварийно-спасательные работы были завершены.
В общей сложности спасатели совместно с коммунальными службами разобрали 41,5 тонны строительных конструкций, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области 15 октября российский FPV-дрон попал в дом культуры, вызвав пожар на площади 800 квадратных метров.