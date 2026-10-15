На Запоріжжі чоловік вкрав майже 690 метрів контактної залізничної мережі

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На Запоріжжі викрили чоловіка, який викрав контактну мережу. Загалом він зміг "винести" майже 690 метрів

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Чоловіки прибули автомобілем до селища Балабине Запорізького району. Там вони зрізали та підготували до вивезення близько 230 метрів несучого тросу та 460 метрів контактного дроту.

Проте реалізувати задумане "бізнесменам" не вдалось. Правоохоронці затримали 33-річного крадія. Його спільники втекли, наразі їх дані встановлюють.

Нагадаємо, раніше окупанти вдарили по Ізюму керованими авіабомбами. Дістали поранень троє місцевих жителів.