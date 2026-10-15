Трамп, Путин и дизель: что изменилось в позиции США

После договоренностей американского и российского президентов об отмене санкций на поставку российского дизеля между Соединенными Штатами и Украиной начался кризис, который по своим масштабам не может даже сравниться с кризисом, произошедшим в результате полемики Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

После договоренностей американского и российского президентов об отмене санкций на поставку российского дизеля между Соединенными Штатами и Украиной начался кризис, который по своим масштабам не может даже сравниться с кризисом, произошедшим в результате полемики Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Фото из открытых источников

Теперь американский президент решительно требует от Украины перестать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации и даже заменить не соглашающегося с этим президента. Уже появилась информация, что чиновники из Белого дома шантажируют Киев выходом из программы поставки американского оружия за европейские деньги и обменом разведывательной информацией.

При этом происходящее нельзя объяснить какой-либо формальной политической логикой, кроме предвыборной. Только несколько недель назад американский президент торжественно подписал "закон Грэмма", что дает ему возможность вводить санкции против стран, покупающих российские энергоносители. Главная задача этого закона – остановить экспорт российских энергоносителей на мировой рынок и именно таким образом вынудить Россию согласиться на завершение войны. В то же время, Трамп требует от Киева перестать ограничивать этот экспорт с помощью собственных ударов по НПЗ и восхваляет Путина за поставки нефти на мировой рынок, хотя это – нелегальные поставки. Безумие? Разве только в этом?

Количество дизельного топлива, которое Путин пообещал поставить на мировой рынок, – мизер по сравнению с объемами, которые ежемесячно вывозятся сами Соединенными Штатами. До самих США российский дизель дойти не может, потому что это запрещено законодательством. В другие страны Путин может продать дизельное топливо и без разрешения американского Министерства финансов – так, до украинских ударов Россия экспортировала дизельное топливо в объемах до 3 миллионов тонн ежемесячно, а сейчас речь идет о 300 тысячах тонн с постепенным небольшим увеличением. Объяснить, для чего Трампу и Путину оказалась нужной эта сделка, с логической точки зрения невозможно. Остаются предположения.

Самое главное – что таким образом Трамп пытается предотвратить проблемы республиканцев на промежуточных выборах и надеется снизить цену на дизельное топливо путем громких объявлений относительно договоренностей с Путиным. Но избиратель будет реагировать не на слова, а на заправочные табло. А цены на этом табло вряд ли упадут от слов Трампа – по крайней мере сразу.

Кто-то объясняет поведение американского президента желанием некоторых людей из его окружения купить зарубежные активы российской кампании "ЛУКойл", которые могут уменьшаться в стоимости в ситуации, когда Украина наносит удары по российским НПЗ. И в этой версии Трамп и Путин договариваются о дизеле именно для того, чтобы дать американскому президенту повод требовать прекратить удары по заводам – повод с ЛУКОЙЛом не связан. Но когда это Трампу был нужен повод для смены позиции? О необходимости прекращения ударов по НПЗ России он стал говорить задолго до договоренностей с российским президентом.

И, честно говоря, мы не знаем, какими мотивами действительно руководствовался Трамп. Но можем узнать. После промежуточных выборов, если большинство в конгрессе перейдет к демократам. Вот тогда, во время работы различных комиссий, члены которых будут пытаться найти ответ на это и на многие другие неудобные для американского президента вопросы, мы получаем шанс понять реальные мотивы Дональда Трампа.

И вот именно это американский президент и пытается предотвратить.