В Харькове убили кота и положили тело у дома

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В Харькове расследуют случай жестокого обращения с животными. Хозяйка нашла тело своего любимца с ранами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что 12 октября выпустила своего кота на прогулку. Уже на следующее утро она нашла его тело у дома.

"Для установления причины смерти назначена экспертиза. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.