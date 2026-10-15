08:21  15 октября
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
11:05  15 октября
В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
13:27  15 октября
На Закарпатье снова зафиксировали землетрясение: что известно
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 17:55

В Харькове убили кота и положили тело у дома

15 октября 2026, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове расследуют случай жестокого обращения с животными. Хозяйка нашла тело своего любимца с ранами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что 12 октября выпустила своего кота на прогулку. Уже на следующее утро она нашла его тело у дома.

"Для установления причины смерти назначена экспертиза. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
жестокое обращение с животными прокуратура Харьковская область
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
$2,2 млн за строительство в военном городке Львова: задержан владелец строительной компании
15 октября 2026, 18:46
ДТП в Ивано-Франковской области: спасатели деблокировали пострадавшего с легковушки
15 октября 2026, 18:12
В Ровенской области будут судить пятерых за переправку мужчин за границу
15 октября 2026, 17:58
Авиаудар по Славянску: двое погибших, спасательные работы завершены
15 октября 2026, 17:44
Трамп, Путин и дизель: что изменилось в позиции США
15 октября 2026, 17:40
В Краматорске потушили пожар в доме культуры после удара российского FPV-дрона
15 октября 2026, 17:25
В Запорожье мужчина украл почти 690 метров контактной железнодорожной сети
15 октября 2026, 17:15
Почти 4,2 млн грн за неиспользованную технику: в Киеве подозревают чиновников двух ШЭУ
15 октября 2026, 16:59
Из-за задержки платежей Казначейством Харьковский зоопарк остался без электроэнергии
15 октября 2026, 16:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »