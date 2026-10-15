В Краматорске потушили пожар в доме культуры после удара российского FPV-дрона
В Краматорске Донецкой области 15 октября российский FPV-дрон попал в здание культуры, вызвав пожар на площади 800 квадратных метров
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Во время тушения российские беспилотники неоднократно пытались нанести повторные удары, поэтому спасателям приходилось отходить в укрытие.
Несмотря на опасность, чрезвычайным удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.
Напомним, что российские войска продолжают атаковать Киев с помощью беспилотников. Утром 15 октября в Печерском районе столицы БПЛА упал на открытой территории во дворе жилых домов.
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