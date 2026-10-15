В Краматорске потушили пожар в доме культуры после удара российского FPV-дрона

Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области 15 октября российский FPV-дрон попал в здание культуры, вызвав пожар на площади 800 квадратных метров

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Во время тушения российские беспилотники неоднократно пытались нанести повторные удары, поэтому спасателям приходилось отходить в укрытие.

Несмотря на опасность, чрезвычайным удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.

Напомним, что российские войска продолжают атаковать Киев с помощью беспилотников. Утром 15 октября в Печерском районе столицы БПЛА упал на открытой территории во дворе жилых домов.