На Днепропетровщине россияне почти 40 раз атаковали три района: есть погибший

Фото: полиция Днепропетровской области

В течение 9 октября российские войска почти 40 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и ракетой. Погиб человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, возникли пожары

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Под ударом оказался Кривой Рог – там повреждена инфраструктура. В Зеленодольской общине изуродованы частные дома.

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, а также Покровскую, Марганецкую, Мировскую, Мозолевскую и Красногригорьевскую общины. В результате обстрелов повреждены многоквартирный дом, частные дома, предприятия и объект инфраструктуры. На местах ушибов возникли пожары.

Также под атаками были Зайцевская и Петропавловская общины Синельниковского района. Там повреждены агропредприятие и инфраструктура, произошли пожары. В результате российских атак погиб человек.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских обстрелов 9 октября погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения. Российские военные атаковали населенные пункты области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками.