Фото: ГСЧС

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС, передает RegioNews.

Во время воздушной тревоги в городе Гайворон вследствие падения российского БпЛА на дорогу погиб мужчина. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

На месте падения обломков возникло возгорание сухой травы на площади 100 кв. м, которое спасатели уже ликвидировали.

Напомним, кафиры нанесли два удара реактивными беспилотниками по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки пострадали четыре человека.