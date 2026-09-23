734 удари за добу: РФ атакувала Запорізьку область, є загиблий і троє поранених

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

За даними обласної влади, ворог здійснив:

21 авіаудар;

559 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами;

7 обстрілів із РСЗВ;

147 артилерійських ударів.

Унаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Загалом надійшло 80 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, впродовж 22 вересня російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів і ударів шестеро людей дістали поранень.