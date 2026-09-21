В Ровно полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег кроссовер на стоянке

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно полицейские сообщили о подозрении 24-летнему местному жителю, подозреваемому в поджоге автомобиля на одной из стоянок

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

В результате возгорания владелицы кроссовера нанесен материальный ущерб на почти 223 тысячи гривен. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Событие произошло 6 июня около 00:30 на одной из стоянок по улице Защитников Мариуполя в Ровно.

По данным полиции, мужчина заранее подготовился к преступлению и взял с собой полимерную бутылку с горючим. Он подошел к автомобилю, облил его переднюю часть легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Возгорание вовремя заметили патрульные полицейские. Они локализовали пожар и не допустили полного уничтожения автомобиля.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства. По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 24-летний житель Ровно.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. Ему инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В случае доказательства вины мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве 46-летний мужчина решил отомстить женщине, с которой он раньше встречался. В отместку он привлек своего сына-подростка.