ЗНУ постраждав внаслідок обстрілів: в університеті рахують збитки після ворожого удару

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Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

"На жаль, сьогодні вночі наш виш зазнав чергових дуже серйозних пошкоджень від підлих російських ударів. Це не вперше за роки повномасштабної війни, але наразі у нас постраждали декілька навчальних корпусів.Серед них, зокрема, той, який є об'єктом культурної спадщини, який пережив Другу світову війну, але, бачите, російських покидьків не пережив... Серйозно пошкоджена будівля, серйозно пошкоджені несучі конструкції, звичайно, вікна. Дякувати Богу і оперативному реагуванню, всі співробітники живі і здорові, і це головне, – каже перший проректор ЗНУ Олександр Бондар.

Він додав, що постраждали наукові лабораторії та кафедри з дорогим дослідницьким обладнанням, комп'ютерами. Наразі готується експертиза, щоб визначити можливість безпечного відновлення та подальшої експлуатації історичної споруди.

"Майно, звичайно, будемо відновлювати і, безумовно, відновимо, але збитки є серйозні. І те, що стосується скління, і те, що стосується лабораторного обладнання та приладів, які використовуються в освітньому та науковому процесі. Тож зараз іде фіксація, первинні ургентні заходи щодо... ну, знову ж таки, фіксації, і опрацьовуємо подальші кроки, майбутні експертизи, тому що один із корпусів постраждав дуже серйозно, і там потрібна дуже кропітка системна робота", - каже проректор.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня росіяни масовано обстріляли Запоріжжя дронами. Внаслідок ворожої атаки про пʼятьох травмованих: троє чоловіків та дві жінки. Четверо з них постраждали внаслідок влучання в один із багатоповерхових будинків, ще одна людина – в іншому.