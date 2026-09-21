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21 вересня 2026, 19:25

ЗНУ постраждав внаслідок обстрілів: в університеті рахують збитки після ворожого удару

21 вересня 2026, 19:25
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Фото: Справжнє
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Внаслідок удару в Запоріжжі постраждало студмістечко Запорізького національного університету. Зокрема, постраждала будівля, яка визнана архітектурною спадщиною.

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

"На жаль, сьогодні вночі наш виш зазнав чергових дуже серйозних пошкоджень від підлих російських ударів. Це не вперше за роки повномасштабної війни, але наразі у нас постраждали декілька навчальних корпусів.Серед них, зокрема, той, який є об'єктом культурної спадщини, який пережив Другу світову війну, але, бачите, російських покидьків не пережив... Серйозно пошкоджена будівля, серйозно пошкоджені несучі конструкції, звичайно, вікна. Дякувати Богу і оперативному реагуванню, всі співробітники живі і здорові, і це головне, – каже перший проректор ЗНУ Олександр Бондар.

Він додав, що постраждали наукові лабораторії та кафедри з дорогим дослідницьким обладнанням, комп'ютерами. Наразі готується експертиза, щоб визначити можливість безпечного відновлення та подальшої експлуатації історичної споруди.

"Майно, звичайно, будемо відновлювати і, безумовно, відновимо, але збитки є серйозні. І те, що стосується скління, і те, що стосується лабораторного обладнання та приладів, які використовуються в освітньому та науковому процесі. Тож зараз іде фіксація, первинні ургентні заходи щодо... ну, знову ж таки, фіксації, і опрацьовуємо подальші кроки, майбутні експертизи, тому що один із корпусів постраждав дуже серйозно, і там потрібна дуже кропітка системна робота", - каже проректор.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня росіяни масовано обстріляли Запоріжжя дронами. Внаслідок ворожої атаки про пʼятьох травмованих: троє чоловіків та дві жінки. Четверо з них постраждали внаслідок влучання в один із багатоповерхових будинків, ще одна людина – в іншому.

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