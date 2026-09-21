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21 сентября 2026, 11:20

Вражеский БпЛА попал в объект критической инфраструктуры на Полтавщине: возник пожар

21 сентября 2026, 11:20
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Иллюстративное фото: АрмияInform
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В понедельник, 21 сентября, россияне атаковали ударным беспилотником объект критической инфраструктуры в Полтавском районе

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки на месте возник пожар.

Предварительно, обошлось без травмированных.

Информация о последствиях уточняется, соответствующие службы работают на месте попадания.

Напомним, ночью 21 сентября враг атаковал ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. В частности, россияне ударили по железнодорожному вокзалу.

В результате вражеского удара один человек погиб, трое пострадали.

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