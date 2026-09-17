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17 сентября 2026, 07:06

Россияне ударили ракетами по Киеву: 12 человек пострадали, двое из них – дети

17 сентября 2026, 07:06
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены жилые и нежилые здания, складские помещения и офис

Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

По состоянию на 04:39 известно о 12 пострадавших, среди раненых – двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

По словам Кличко, девять пострадавших находятся в больницах.

В Днепровском районе обломки рухнули на нескольких локациях. Повреждены офисное здание и жилой дом. Также зафиксировано падение обломков на территории складских помещений и вблизи автозаправочной станции.

В Святошинском районе, по предварительной информации, произошло попадание в нежилое здание.

В Соломенском районе повреждено складское помещение.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших может уточняться.

Как известно, ночью Россия атаковала Украину баллистическими ракетами. В ряде областей, в частности в Киеве, объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях.

Напомним, в течение 16 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

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