Дроновая атака на Херсон: оккупанты попали в жилую многоэтажку

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Утром российские оккупанты атаковали Херсон беспилотником. Вражеский дрон попал в многоэтажку в центре города

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

В результате удара в одной из квартир возник пожар.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние дома.

По предварительной информации, обошлось без травмированных.

Напомним, ночью 16 сентября в результате вражеской атаки в Херсоне вспыхнул пожар. В одном из районов города вражеский FPV-дрон попал в легковушку, в результате чего она загорелась.