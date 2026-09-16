Дроновая атака на Херсон: оккупанты попали в жилую многоэтажку
Утром российские оккупанты атаковали Херсон беспилотником. Вражеский дрон попал в многоэтажку в центре города
Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
В результате удара в одной из квартир возник пожар.
На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние дома.
По предварительной информации, обошлось без травмированных.
Напомним, ночью 16 сентября в результате вражеской атаки в Херсоне вспыхнул пожар. В одном из районов города вражеский FPV-дрон попал в легковушку, в результате чего она загорелась.
Атака дронов на Киевщину: повреждено 17 объектов, есть пострадавшийВсе новости »
16 сентября 2026, 11:18В Киеве обломки дрона упали на складские помещения: есть пострадавший
16 сентября 2026, 09:59Враг атаковал Полтавщину: под ударом оказались промышленность и энергетика
16 сентября 2026, 08:53
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Черниговщине женщина укусила полицейского на похоронах военного
16 сентября 2026, 13:30Удар по поезду "Киев – Николаев": в ГСЧС показали последствия
16 сентября 2026, 13:26Украинские защитники поразили российский Су-24 на аэродроме в Саках
16 сентября 2026, 13:03В Тернополе 13-летний парень погиб в результате падения с электросамоката
16 сентября 2026, 12:48Атаки на пассажирский транспорт: Сибига призвал партнеров усилить давление на РФ
16 сентября 2026, 12:46На Хмельнитчине женщина оказалась в суде из-за OnlyFans
16 сентября 2026, 12:30На Ровенщине маршрутка наехала на пенсионерку: женщина в больнице
16 сентября 2026, 12:13Любовь, компромат и рейдерство: как Мудрая помогала своему любовнику
16 сентября 2026, 12:11Рада приняла закон о борьбе с колл-центрами: "за" – 313 депутатов
16 сентября 2026, 12:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »