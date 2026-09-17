900 ударів за добу: росіяни атакували Запорізьку область, є поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення.
За даними обласної влади, окупанти здійснили:
- 6 ракетних ударів по Запоріжжю;
- 22 авіаційні удари по Запоріжжю та населених пунктах області;
- 662 атаки БпЛА різних модифікацій;
- 5 обстрілів із РСЗВ;
- 205 артилерійських ударів.
Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 78 повідомлень про пошкодження.
Нагадаємо, впродовж 16 вересня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще семеро дістали поранень.
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