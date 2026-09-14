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14 вересня 2026, 17:20

Смертельна ДТП у Запоріжжі: двоє мотоциклісти впали на проїжджу частину

14 вересня 2026, 17:20
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 13 вересня в Хортицькому районі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, троє мотоциклістів рухалися в попутному напрямку проїжджою частиною Балкового мосту з боку острова Хортиця. Під час з'їзду з мосту вони не впорались з керуванням. В результаті двоє мотоциклістів упали на проїжджу частину, а третій - наїхав на металеве огородження. Останній помер під час надання медичної допомоги.

"За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.

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