Смертельна ДТП у Запоріжжі: двоє мотоциклісти впали на проїжджу частину

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, троє мотоциклістів рухалися в попутному напрямку проїжджою частиною Балкового мосту з боку острова Хортиця. Під час з'їзду з мосту вони не впорались з керуванням. В результаті двоє мотоциклістів упали на проїжджу частину, а третій - наїхав на металеве огородження. Останній помер під час надання медичної допомоги.

"За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.