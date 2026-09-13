Росіяни накрили Запоріжжя КАБами: є поранені

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Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

В селищах Кушугум та Балабине внаслідок обстрілів ворога 27-річна жінка та 38-річний чоловік отримали поранення. Відомо, що пошкоджені домівки, гаражі та авто місцевих жителів.

У Біленькому та Ясній Поляні російський дрон поранив двох чоловіків.

Також відомо, що за добу правоохоронці евакуювали трьох чоловіків із Кушугуму.

"Поліція закликає громадян виїжджати з територій де ведуться активні бойові дії. Піклуйтесь про своє життя та бережіть рідних. За допомогою в евакуації звертайтесь на спецлінію 102", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, вночі 12 вересня росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.