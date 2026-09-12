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12 сентября 2026, 19:03

В Коблево на побережье взорвалась мина: погибли супруги, есть пострадавшие

12 сентября 2026, 19:03
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 12 сентября в акватории Черного моря в Коблево Николаевской области произошел взрыв противодесантной мины

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

В результате взрыва погибли супруги – 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их 16-летняя дочь получила ранения, ей оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, пострадала 40-летняя женщина – ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Решетилов отметил, что участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт, огражден и имел предупреждение о минной опасности, однако люди пересекли ограждение.

Чиновник подчеркнул, что пребывание на закрытых пляжах и в воде несет смертельную угрозу.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушение, возник пожар в 25-этажке. Число пострадавших возросло до 35: среди них – младенец и подросток.

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