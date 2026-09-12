На Полтавщине столкнулись трактор и автомобиль: пострадали трое детей и женщина
ДТП произошло 11 сентября около 21:45 вблизи села Пышное Лубенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Трактор John Deere под управлением 20-летнего водителя столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили пассажиры авто: 36-летняя женщина и трое детей в возрасте 2, 10 и 12 лет. Всех доставили в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следователями.
Напомним, вечером 10 сентября на Сумщине автомобиль перевернулся в кювете. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.
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