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12 сентября 2026, 16:45

Силы обороны поразили химкомбинат в РФ, где производят вещества для ракетного топлива

12 сентября 2026, 16:45
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Удар по комбинату "Тольяттикаучук". Фото: Exilenova+
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В ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Комбинат специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров и добавок к бензину. В частности, каучуки используются в производстве жесткого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме того, в течение 11 сентября и ночью на 12 сентября Силы обороны поразили другие военные объекты врага:

  • пункты управления БпЛА в родах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.
  • склады и места хранения ударных БПЛА в Малом Керменчике (Луганская область), Донецке, Селидовом и Кураховке (Донецкая область).
  • склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники россиян Алчевск Луганской области.

Работа, направленная на уничтожение ключевых военно-промышленных и логистических объектов врага, продолжается.

Напомним, ранее Силы обороны ударили по порту в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана. Также подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске РФ.

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