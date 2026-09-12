Удар по комбинату "Тольяттикаучук". Фото: Exilenova+

В ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Комбинат специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров и добавок к бензину. В частности, каучуки используются в производстве жесткого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме того, в течение 11 сентября и ночью на 12 сентября Силы обороны поразили другие военные объекты врага:

пункты управления БпЛА в родах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.

склады и места хранения ударных БПЛА в Малом Керменчике (Луганская область), Донецке, Селидовом и Кураховке (Донецкая область).

склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники россиян Алчевск Луганской области.

Работа, направленная на уничтожение ключевых военно-промышленных и логистических объектов врага, продолжается.

Напомним, ранее Силы обороны ударили по порту в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана. Также подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске РФ.