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В ночь на 12 сентября российские войска нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по территории металлургического комбината "Запорожсталь". Это уже третья атака на предприятие за месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский городской совет.

РФ снова ударила по предприятию, не работавшему после предыдущих обстрелов 11 и 27 августа. В результате атаки повреждены оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сети и логистическая инфраструктура.

Четверо работников получили травмы, трое из них госпитализированы. К счастью, обошлось без погибших.

Техногенной аварии нет, поскольку производственные процессы были остановлены еще после предыдущих ударов, а количество людей на территории было ограничено.

Операционный директор Группы Метинвест подчеркнул, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь исключительно для гражданских нужд. Никакой военной продукции, военных объектов или других оснований считать комбинат целью не было и нет, а повторные удары РФ направлены на уничтожение промышленности и рабочих мест.

Специалисты обследуют поврежденные объекты и ликвидируют последствия.

Напомним, также ночью 12 сентября в Запорожье в результате удара был разрушен дом и возник пожар. В результате удара погибли два человека, еще четверо получили травмы.