РФ ударила по Одесской области: загорелись дома и авто
В ночь на 13 сентября россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов вспыхнули пожары
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атак россиян в Одесской области повреждена многоэтажка и частные дома, склады, производственные здания, гаражи, автомобили жителей и объекты инфраструктуры. В некоторых местах ударов вспыхнули пожары.
Предварительно, без погибших и пострадавших.
Напомним, также россияне атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранены местные жители.
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