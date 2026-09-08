РФ нанесла 785 ударов по Запорожской области: 12 человек пострадали
Двенадцать человек пострадали в результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.
В частности, российские войска осуществили:
- 20 авиационных ударов;
- 558 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
- 6 обстрелов из РСЗО;
- 201 артиллерийский удар.
В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.
В общей сложности поступило 132 сообщения о повреждениях гражданских объектов.
Напомним, россияне вечером 7 сентября ударили по Харькову. Российский беспилотник атаковал многоэтажку в Киевском районе города. Известно, что попадание произошло на уровне шестого этажа, пострадавший.
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