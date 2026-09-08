РФ завдала 785 ударів по Запорізькій області: 12 людей постраждали
Дванадцять людей постраждали внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, впродовж минулої доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.
Зокрема, російські війська здійснили:
- 20 авіаційних ударів;
- 558 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами;
- 6 обстрілів із РСЗВ;
- 201 артилерійський удар.
Унаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди.
Загалом надійшло 132 повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів.
Нагадаємо, росіяни увечері 7 вересня вдарили по Харкову. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо, що влучання сталось на рівні шостого поверху, є постраждалий.
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