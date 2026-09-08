Из-за российской атаки по Украине Польша поднимала военную авиацию

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Польша в ночь на 8 сентября привлекла военную авиацию из-за очередной российской атаки по территории Украины

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, передает RegioNews.

"В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, начались операции военной авиации в воздушном пространстве Польши", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что в соответствии с установленными процедурами были задействованы необходимые силы и средства польской армии.

Там подчеркнули, что такие действия носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, которым может угрожать опасность.

Как известно, в ночь на 8 сентября враг атаковал Киев и область ракетами и дронами. В результате вражеского удара в столице погибли два человека, еще семеро пострадали. Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.