РФ массированно атакует Киевщину: есть пострадавший, поврежденные дома и автомобили

Фото: ГСЧС Киевщины

Россия с вечера 7 сентября массированно атакует Киевскую область реактивными беспилотниками и ракетами. Под ударом оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Белой Церкви в результате атаки пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения.

Также повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. В частности:

в Броварском районе и повреждены три частных дома и автомобиль;

и повреждены три частных дома и автомобиль; в Бориспольском районе – складское помещение, предприятие и семь грузовиков;

– складское помещение, предприятие и семь грузовиков; в Фастовском районе – три частных дома;

– три частных дома; в Обуховском районе – частный дом;

– частный дом; в Белоцерковском районе – производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частный дом.

На местах работают спасатели и аварийные службы. Они помогают людям, фиксируют повреждения и устраняют последствия атаки.

Напомним, в ночь на 8 сентября враг атаковал Киев и область ракетами и дронами. В результате вражеского удара в столице погибли два человека, еще семеро пострадали. Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.