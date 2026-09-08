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08 сентября 2026, 07:42

РФ массированно атакует Киевщину: есть пострадавший, поврежденные дома и автомобили

08 сентября 2026, 07:42
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Фото: ГСЧС Киевщины
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Россия с вечера 7 сентября массированно атакует Киевскую область реактивными беспилотниками и ракетами. Под ударом оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Белой Церкви в результате атаки пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения.

Также повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. В частности:

  • в Броварском районе и повреждены три частных дома и автомобиль;
  • в Бориспольском районе – складское помещение, предприятие и семь грузовиков;
  • в Фастовском районе – три частных дома;
  • в Обуховском районе – частный дом;
  • в Белоцерковском районе – производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частный дом.

На местах работают спасатели и аварийные службы. Они помогают людям, фиксируют повреждения и устраняют последствия атаки.

Напомним, в ночь на 8 сентября враг атаковал Киев и область ракетами и дронами. В результате вражеского удара в столице погибли два человека, еще семеро пострадали. Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.

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