Атака РФ на Киев: двое погибших, в пяти районах есть повреждения и пожары
В ночь на 8 сентября Россия совершила очередную атаку на Киев. В результате вражеского удара погибли два человека, еще семеро пострадали
Об этом на 06:30 сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.
По данным ГСЧС, разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах столицы.
- Голосеевский район. В результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции. Дальнейшего горения не было. По другому адресу произошел пожар в гараже, откуда огонь распространился на соседнее нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного человека. Также из квартиры 16-этажного жилого дома вывели двух человек, которые оказались заблокированы из-за повреждения дома взрывной волной.
- Соломенский район. В жилой пятиэтажке были заблокированы люди. Спасатели вывели из дома 10 человек. Одного человека госпитализировали еще до прибытия подразделений ГСЧС.
- Дарницкий район. Горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован.
- Подольский район. Произошел пожар в складском здании, горели автомобили и гаражные боксы.
- Днепровский район. Спасатели ликвидируют пожар в гаражах.
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. Спасательные и аварийные работы продолжаются.
Напомним, россияне вечером 7 сентября ударили по Харькову. Российский беспилотник атаковал многоэтажку в Киевском районе города. Известно, что попадание произошло на уровне шестого этажа, пострадавший.
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