РФ нанесла 806 ударов по Запорожской области: четыре человека ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 806 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских ударов в Запорожье и Запорожском районе четыре человека получили ранения.

Зафиксировано 24 авиационных удара, 614 атак беспилотниками, девять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 159 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Поступило 50 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские войска 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара возник пожар на складах логистической компании, травмировались два человека.