Российская атака на Одесщину: повреждены дома и авто, вспыхнули пожары

Фото: ГСЧС Одесщины

В результате российской атаки в Одесской области возникли пожары и разрушения в двух районах области. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Одесском районе загорелись два автомобиля и сухая трава. Также повреждены заборы, фасад и окна двух жилых домов.

В Измаильском районе поврежден жилой дом. Кроме того, возник пожар двух легковых автомобилей и сооружения.

Все пожары спасатели ликвидировали.

К ликвидации последствий российской атаки от ГСЧС привлекли 21 спасателя и пять единиц техники.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар в одном из торговых центров города. Предварительно обошлось без пострадавших.