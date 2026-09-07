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07 вересня 2026, 08:11

РФ завдала 806 ударів по Запорізькій області: четверо людей поранені

07 вересня 2026, 08:11
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 806 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських ударів у Запоріжжі та Запорізькому районі четверо людей отримали пораненняю

Зафіксовано 24 авіаційні удари, 614 атак безпілотниками, дев’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 159 артилерійських ударів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 50 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, російські війська 6 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на складах логістичної компанії, травмувалися двоє людей.

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