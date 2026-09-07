В Киеве умер 30-летний мужчина, пострадавший из-за атаки РФ 1 сентября

Фото: ГСЧС Киева

В больнице умер 30-летний мужчина, который получил ранения в результате российской атаки на Киев 1 сентября

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице умер 30-летний мужчина, который получил ранение в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким", – отметили в КМВА.

Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Во вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города. Было известно, что погибли 8 человек.