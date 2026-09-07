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07 сентября 2026, 09:32

РФ атаковала Украину 92 беспилотниками: есть попадания на 12 локациях

07 сентября 2026, 09:32
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь 7 сентября российские войска атаковали Украину 92 ударными беспилотниками разных типов. Атака продолжалась с 18:00 6 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник применил, в частности, ударные БпЛА типа Shahed, реактивные дроны, Гербера, беспилотники-имитаторы Пародия и S8000 Бандероль.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 71 вражеский беспилотник.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 12 локациях. Также обломки сбитого беспилотника упали на одной локации.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.

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