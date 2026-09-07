РФ атаковала Украину 92 беспилотниками: есть попадания на 12 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь 7 сентября российские войска атаковали Украину 92 ударными беспилотниками разных типов. Атака продолжалась с 18:00 6 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник применил, в частности, ударные БпЛА типа Shahed, реактивные дроны, Гербера, беспилотники-имитаторы Пародия и S8000 Бандероль.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 71 вражеский беспилотник.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 12 локациях. Также обломки сбитого беспилотника упали на одной локации.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.