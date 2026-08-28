Враг бьет по Киевщине вторые сутки подряд: в Бориспольском районе в результате атаки ранен мужчина
В результате очередной российской атаки на Киевскую область в Бориспольском районе ранен мужчина. Он получил осколочное ранение и был госпитализирован в местную больницу
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .
Под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура области. Повреждения получили складские помещения, частные домовладения и другие гражданские объекты.
На местах атак работают правоохранители и экстренные службы. Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия российского удара и документируют возможные военные преступления.
Напомним, что утренняя атака российских войск унесла жизни человека в Бучанском районе Киевской области .
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