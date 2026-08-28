Обещал "отмазать" от мобилизации: в Харькове полиция разоблачила дельца, прикрывавшегося связями в ТЦК

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители разоблачили 38-летнего мужчину, который за 4,5 тысячи долларов обещал военнообязанному помочь избежать проблем с военным учетом и мобилизацией

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, харьковчанин заверил мужчину, что оказывает влияние на должностных лиц одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова.

За деньги он обещал посодействовать принятию решения о снятии военнообязанного с розыска из-за неприбытия по повестке во время мобилизации.

Свои услуги фигурант оценил в 4,5 тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали факт получения неправомерной выгоды и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ровенской области правоохранители разоблачили схему незаконного "решения" вопросов с мобилизацией. Двое мужчин за 6 тысяч долларов обещали военнообязанным снять их с розыска и обеспечить отсрочку от призыва.