Более 800 ударов в сутки: на Запорожье погибла женщина, шесть человек ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 861 удар по 53 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения.
В частности, оккупанты совершили 18 авиаударов, запустили 626 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, а также нанесли 11 ударов с реактивных систем залпового огня и 206 артиллерийских обстрелов.
Под ударами оказались Запорожье, Орехов, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов области.
В результате российских атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общей сложности в ОВА поступило 102 сообщения о повреждениях.
Напомним, вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумской общине. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум. Из-под завалов спасатели деблокировали двух человек.