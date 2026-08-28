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28 августа 2026, 07:38

Более 800 ударов в сутки: на Запорожье погибла женщина, шесть человек ранены

28 августа 2026, 07:38
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 861 удар по 53 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения.

В частности, оккупанты совершили 18 авиаударов, запустили 626 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, а также нанесли 11 ударов с реактивных систем залпового огня и 206 артиллерийских обстрелов.

Под ударами оказались Запорожье, Орехов, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов области.

В результате российских атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общей сложности в ОВА поступило 102 сообщения о повреждениях.

Напомним, вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумской общине. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум. Из-под завалов спасатели деблокировали двух человек.

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