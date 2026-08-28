Фото: полиция

В результате очередных российских ударов по территории Сумской области погибли два человека, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. На местах попаданий работают правоохранители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде вражеский беспилотник попал в жилой дом – погибла 54-летняя женщина.

В Сумской громаде россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами: погиб мужчина, еще пять гражданских (мужчины 40, 60 и 75 лет и две женщины 54 и 74 года) получили ранения, а две женщины 20 и 84 лет получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, из-за попадания вражеских дронов ранения получили 65-летняя женщина, 61-летний мужчина и еще два человека, среди которых ребенок.

Также в больницу обратился мужчина, травмированный во время атаки БПЛА на Роменскую громаду 26 августа.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 861 удар по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения.