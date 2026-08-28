Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 28 августа российские войска нанесли удары беспилотниками по районам Херсона, в результате чего погиб один человек и еще трое получили травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Около 05:55 в Корабельном районе вражеский дрон ранил 61-летнего мужчину. Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки на собственном авто добрался до больницы, однако во время реанимационных мероприятий медикам не удалось спасти его жизнь.

В Днепровском районе около 04:50 от атаки БпЛА пострадали супруги: 69-летний мужчина с множественными обломочными ранениями тела и конечностей был госпитализирован в хирургию, а его 70-летняя жена испытала острую реакцию на стресс. Также в этом районе в результате удара дрона по автомобилю минно-взрывную травму и ранение спины получил 47-летний мужчина. Все травмированные находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в результате очередных российских ударов по территории Сумской области погибли два человека, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести.