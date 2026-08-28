Сливали позиции ВСУ и корректировали удары: в Краматорске задержали агентов ФСБ

Фото: СБУ

СБУ разоблачила и нейтрализовала в Краматорске Донецкой области агентурную сеть ФСБ России. Правоохранители задержали четырех местных жителей, собиравших для врага информацию о Силах обороны

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агенты передавали российской спецслужбе координаты запасных командных пунктов, логистических складов, фортификационных сооружений и маршрутов движения украинских военных в направлении передовой.

Кроме того, фигуранты отслеживали последствия российских Краматорских обстрелов. Эти данные ФСБ могла использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

По материалам дела, трех участников сети завербовал через давнего знакомого сотрудник "управления ФСБ в ДНР" Александр Ногаш, проживающий в Санкт-Петербурге.

Среди задержанных – водитель местного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Под видом рабочих поездок он объезжал город, чтобы обнаруживать и передавать врагу месторасположение украинских военных. Также мужчина искал людей, которых можно было бы привлечь к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Еще одними участниками сети были местный сантехник и его супруга. Они ездили по городу на собственном автомобиле и фотографировали объекты, которые, по их мнению, использовали Силы обороны.

Супруги также привлекли к работе на ФСБ свою знакомую – местную риелторку. По заданию российской спецслужбы она собирала информацию о местах сосредоточения украинских военных и направлениях их движения.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность всех четырех фигурантов и задержали их по местам жительства. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и другие электронные устройства с поличным с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Все четверо находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Ровенской области мужчину, который устанавливал скрытые телефонные камеры вблизи оборонительных объектов для корректировки российских ударов. Фигурант – работник местного агропредприятия.