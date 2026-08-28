Звездный визажист Егор Андрюшин признался, сколько стоит его косметика

Фото из открытых источников

Известный визажист Егор Андрюшин часто удивляет "звездными перевоплощениями". Он рассказал, сколько тратит на косметику для работы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам визажиста, ценник его коллекции косметики переваливает за полмиллиона гривен. К примеру, палетки теней от Tom Ford затягивают по меньшей мере на 4 000 грн за штуку, и таких наборов у него немало. Консиллер от элитного бренда La Prairie обошелся в 12000 грн. Тональный флюид от того же La Prairie – на целых 16 000 грн.

При этом Егор Андрюшин отметил, что зачастую бренды не оправдывают свою цену. По мнению визажиста, сейчас украинские бренды часто делают декоративную косметику, которая ложится на кожу куда лучше швейцарского эксклюзива.

Напомним, ранее звезда 13 сезона МастерШеф, блогер Дмитрий Чикало рассказал о своих доходах. Он объяснил, сколько денег у него уходит на продукты.