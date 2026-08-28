Россияне ударили 8 КАБами по Сумам: из-под завалов деблокировали людей

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, предварительно зафиксировано восемь ударов по пяти локациям. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум.

Из-под завалов спасатели деблокировали двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Сумской городской военной администрации сообщили о трех раненых. Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется.

В результате атаки также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, российские войска днем 27 августа атаковали беспилотником один из районов Запорожья. Ранения получила 54-летняя женщина. В результате атаки на территории одного из предприятий занялись складские помещения.