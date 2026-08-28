Россияне ударили 8 КАБами по Сумам: из-под завалов деблокировали людей
Вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумской общине
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, предварительно зафиксировано восемь ударов по пяти локациям. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум.
Из-под завалов спасатели деблокировали двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
В Сумской городской военной администрации сообщили о трех раненых. Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется.
В результате атаки также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.
Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, российские войска днем 27 августа атаковали беспилотником один из районов Запорожья. Ранения получила 54-летняя женщина. В результате атаки на территории одного из предприятий занялись складские помещения.