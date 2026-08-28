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28 августа 2026, 00:35

Певица MamaRika призналась, почему ее мужу с ней сложно ужиться

28 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой вместе уже много лет вместе они воспитывают сына. При этом артистка признается, что не понимает, как она "вляпалась" в брак

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, у нее очень своенравный и сложный характер. Потому, по ее мнению, она не создана для брака. MamaRika говорит, что с ней сложно ужиться, и эти слова подтвердил ее муж.

"Очень независимая. Очень люблю свободу. Я вообще не понимаю, как я вляпалась, что я вышла замуж. Я действительно автономна. Со мной тяжело. Я не очень создана вообще для жизни с кем-то в одном пространстве. У меня идеальный мужчина, потому что он настолько классно вписался (в мою жизнь — ред.)", - говорит певица.

MamaRika добавила, что она очень вспыльчива и не может усидеть на месте. При этом ее муж в семье отвечает за баланс и покой.

"Мне надо, чтобы все горело, было интересно, процесс был интересен, чтобы путь был интересен. Он (Сергей — ред.) разнообразен, но он вот реально база. То есть он меня заземляет, а я лечу, горю и он меня так: "Остановись", - рассказывает артистка.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

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