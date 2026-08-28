Армия РФ потеряла за сутки в Украине 1630 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1630 оккупантов, три танка, 55 артиллерийских систем, две РСЗО, три средства ПВО, 1657 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 493 единицы автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 24 августа поразили 66 военных целей России и на временно оккупированных территориях. Среди них – российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области, а также четыре радиолокационные станции.
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