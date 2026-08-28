После атаки БпЛА загорелась Луганская ТЭС: оккупированные территории остались без света

Фото: ASTRA

В ночь на 28 августа на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей зафиксировали масштабные отключения электроэнергии

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает RegioNews.

Отмечается, что обесточивание после атаки беспилотников на Луганскую теплоэлектростанцию в городе Счастье.

Об угрозе атак беспилотников местные ресурсы начали сообщать еще около 21:00 27 августа.

Около полуночи в социальных сетях стали появляться многочисленные сообщения о перебоях с электроснабжением. В частности, в оккупированном Донецке, по сообщениям местных жителей, свет исчез примерно в час ночи.

Также сообщалось, что в результате удара беспилотника на территории Луганской ТЭС в Счастье возник пожар.

После этого информация о масштабных отключениях электроэнергии начала поступать из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, местные оккупационные ресурсы отмечали, что точной официальной информации о причинах и масштабах обесточивания пока нет.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму.