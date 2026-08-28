После атаки БпЛА загорелась Луганская ТЭС: оккупированные территории остались без света
В ночь на 28 августа на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей зафиксировали масштабные отключения электроэнергии
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает RegioNews.
Отмечается, что обесточивание после атаки беспилотников на Луганскую теплоэлектростанцию в городе Счастье.
Об угрозе атак беспилотников местные ресурсы начали сообщать еще около 21:00 27 августа.
Около полуночи в социальных сетях стали появляться многочисленные сообщения о перебоях с электроснабжением. В частности, в оккупированном Донецке, по сообщениям местных жителей, свет исчез примерно в час ночи.
Также сообщалось, что в результате удара беспилотника на территории Луганской ТЭС в Счастье возник пожар.
После этого информация о масштабных отключениях электроэнергии начала поступать из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, местные оккупационные ресурсы отмечали, что точной официальной информации о причинах и масштабах обесточивания пока нет.
Напомним, ранее Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму.