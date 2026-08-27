Цены на горючее рухнули: что происходит на украинских АЗС
В Украине на фоне факторов, в частности - ситуации на Ближнем Востоке, регулярно меняются цены на топливо. Стало известно, какие сейчас ценники на топливо в Украине
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 27 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,63 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 80,00 гривны за литр (-0,02 гривны);
- бензин А-92 – 76,91 гривны за литр (-0,04 гривны);
- дизтопливо – 92,91 гривны за литр (-0,06 гривны);
- автогаз – 42,88 гривны за литр (-0,85 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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