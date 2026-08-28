Понад 800 ударів за добу: на Запоріжжі загинула жінка, шестеро людей поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 861 удару по 53 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна жінка, ще шестеро людей дістали поранення.
Зокрема, окупанти здійснили 18 авіаударів, запустили 626 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, а також завдали 11 ударів із реактивних систем залпового вогню та 206 артилерійських обстрілів.
Під ударами опинилися Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та низка інших населених пунктів області.
Внаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом до ОВА надійшло 102 повідомлення про пошкодження.
Нагадаємо, ввечері 27 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Сумській громаді. Усі влучання припали на цивільну інфраструктуру Сум. З-під завалів рятувальники деблокували двох людей.