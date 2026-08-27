Россияне повторно ударили по Херсонской ТЭЦ: все оборудование уничтожено

Фото: группа "Нефтегаз"

Об этом сообщила группа "Нефтегаз", передает RegioNews.

В результате атаки ТЭЦ испытала критические разрушения. Полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое еще оставалось на станции.

В "Нефтегазе" отметили, что ТЭЦ является исключительно гражданским объектом и обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона.

"Эта атака не имеет никакого военного смысла", – заявил в.и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По его словам, целью российского удара является террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона.

Напомним, накануне российские войска ударили управляемой авиабомбой по Херсонской ТЭЦ. Сообщалось, что в результате атаки станция получила серьезные разрушения.