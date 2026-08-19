Двоє загиблих і десятеро поранених: РФ завдала понад тисячу ударів по Запорізькій області

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, двоє людей загинули, ще десятеро отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Зокрема, окупанти здійснили 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Таврійському, Юліївці, Запорожцю, Барвинівці, Світлій Долині, Оріхову, Сонячному, Васинівці, Червоному Яру, Омельнику та Червоній Криниці.

Також російські військові застосували 717 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атаками опинилися Запоріжжя та низка населених пунктів області.

Крім того, зафіксовано 7 ударів РСЗВ та 276 артилерійських обстрілів.

Унаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Загалом до відповідних служб надійшло 192 повідомлення про пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. На щастя, обійшлось без постраждалих.