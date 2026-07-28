В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: ранена 62-летняя женщина

Фото: Херсонская ГВА

Утром 28 июля около 6:10 российские оккупанты атаковали с беспилотника маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара пострадала 62-летняя женщина, которая в момент атаки проходила рядом. Она получила взрывную травму и обломочное ранение стеклом левого плеча. Медики экстренной помощи оказали пострадавшей необходимую помощь на месте.

В то же время, водитель и пассажиры маршрутного автобуса не пострадали. В результате атаки в транспортном средстве выбиты лобовые стекла.

Напомним, российские войска атаковали дроном жилищный сектор в Белопольской общине Сумской области. Пострадали три человека, в том числе двое детей и их мать. Предварительно ранения нетяжелые.